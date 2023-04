Tchad : fête de l'Aïd al-Fitr à Mao, prière pour la paix et le pardon

Comme dans les autres villes du pays, les fidèles musulmans de Mao, dans la région de Kanem, ont célébré avec succès la fête de l'Aïd al-Fitr ce vendredi 21 avril 2023, sur la place de l'Indépendance de Mao.



La grande prière a été dirigée par l'imam de la grande mosquée locale, Ali Ahmat Moustapha, en présence des autorités administratives, traditionnelles, militaires et de la population locale, avec à leur tête, le préfet du département du Kanem centre, Brahim Alifa Ali, représentant le gouverneur.



Dans son discours de circonstance, l'imam a prodigué des conseils aux fidèles pour favoriser la coexistence pacifique, la paix et le pardon entre eux.



Il a souligné l'importance de ces valeurs dans la société pour garantir la stabilité et la prospérité de la communauté. La prière a pris fin à 8 heures du matin, suivie d'une grande invocation pour la paix et le bien-être de tous.



La célébration de l'Aïd al-Fitr est un moment important pour les musulmans à travers le monde, marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan et soulignant les valeurs d'unité, de solidarité et de compassion.