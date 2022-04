Tchad : "feu sans flamme ni fumée", le nouvel ouvrage de Achaïr Yaya

À travers son livre, l'auteur a voulu toucher du doigt quelques unes des plaies de la société dont souffre une couche vulnérable de la population, en particulier la gent féminine et les enfants.



Les héros de ce recueil ont été, chacun à leur manière, victimes d'injustice, d'abus, ou sacrifiés sur l'autel des croyances rétrogrades.



La consternation qui s'en dégage ravive le côté palpitant du récit qui semble tirer sa beauté des suspens qui le meublent et maintiennent captifs le lecteur. Chaque nouvelle est sanctionnée par une morale appropriée.



La nouvelle est en général un récit court, offrant un nombre restreint de personnages. L'intrigue est simple. L'action peut être résumée en quelques phrases. Une narration resserrée. Limitėe par la brièveté, elle doit satisfaire à certaines exigences.



L'auteur a combiné les deux genres, ce qui est une particularité originale. Chaque recueil de nouvelle est couronné d'une leçon de morale propre au conte.



À la fin de cérémonie, l'auteur a offert gratuitement des recueils au CELIAF et à l'ONG Voix de la femme.