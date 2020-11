Tchad : groupe média 2TNRTV, deux chaines et une radio pour "révolutionner le numérique"

Le groupe média 2TNRTV (Tchad 24 TV, Tchelou TV et Radio N'Djamena 24 FM) a officialisé samedi sa création, au cours d'une cérémonie au Radisson Blu à N'Djamena.



Depuis le 1er janvier 2020, les deux chaines de télévision du groupe sont présentes dans l'espace médiatique et diffusent leurs éditions et émissions sur les réseaux sociaux ainsi que d'autres plateformes. Le 27 juillet 2020, le groupe a lancé la diffusion de ses premiers programmes radiophoniques en FM et sur les réseaux sociaux.



Le représentant du ministre de la Communication, Moustapha Abakar, déclare que les promoteurs du groupe média 2TNRTV viennent enrichir et renforcer le paysage médiatique du Tchad.



"L'avènement de ce groupe constitue non seulement une source supplémentaire d'information et de divertissement pour nos compatriotes, mais aussi, un vecteur pour faire découvrir nos valeurs et les potentialités de notre pays", se félicite Moustapha Abakar, ajoutant que c'est un partenaire sérieux du ministère "dans l'atteinte de certains objectifs communs à tous les médias".