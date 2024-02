Tchad : harcèlement du journaliste Djimet Wiche signalé par l'UJT et l'AMET

L’Union des Journalistes Tchadiens (UJT) et l’Association des Médias en Ligne du #Tchad (AMET) informent que le journaliste à l’ATPE, Djimet Wiche est victime de harcèlement depuis plus de trois semaines. Des individus non identifiés le suivent systématiquement dans tous ses déplacements pour des motifs encore inexpliqués. Malgré la saisie autorités, aucune solution n’a été trouvée pour mettre fin à cette situation préoccupante. L’UJT et l’AMET appellent à une intervention des autorités pour assurer la sécurité et la protection du journaliste.