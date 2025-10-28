Alwihda Info
TCHAD

Tchad : l’AJECDES offre des fournitures aux élèves démunis à Am-Timan


Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 28 Octobre 2025



Tchad : l’AJECDES offre des fournitures aux élèves démunis à Am-Timan
L'Association des jeunes pour l’éducation et la lutte contre la dégradation de l’environnement du Salamat (AJECDES) a organisé ce mardi 28 octobre 2025, une cérémonie de remise de fournitures scolaires à 42 élèves issus de familles démunies de l’École Régionale d’Am-Timan.

La cérémonie, tenue dans l’enceinte de l’établissement, a été officialisée par le délégué général du gouvernement auprès du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh, en présence des autorités locales et des membres de la communauté éducative. Sous le thème : « Éduquer un enfant, c’est bâtir une société juste et durable », l’AJECDES réaffirme son engagement en faveur de l’éducation, pilier fondamental de son action.

Le directeur de l’école, Saleh Barh, a salué cette initiative qui témoigne de l’importance accordée à l’éducation par l’association. Le président de l’AJECDES, Khalid Ahmat Djarama, a quant à lui souligné que ce geste simple porte un grand message d’espoir. Car chaque enfant mérite d’apprendre, de rêver et de réussir.

Le général Ismat Issakha Acheikh a rappelé que dans un contexte où l’accès à l’éducation reste un défi pour de nombreuses familles, cette action s’inscrit pleinement dans la vision du gouvernement : faire de l’éducation un levier de développement et un droit accessible à tous les enfants du Tchad, sans distinction.

Les fournitures ont été officiellement remises aux bénéficiaires, renforçant ainsi les efforts pour un système éducatif plus inclusif et équitable.


