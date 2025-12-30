Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : l’ANADER renforce les capacités des producteurs à N’Tiona


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 30 Décembre 2025



Tchad : l’ANADER renforce les capacités des producteurs à N’Tiona
Après Mondo et Mao, l’ANADER, en collaboration avec le projet P2-P2RS, a organisé à N’Tiona une session de formation pour le renforcement des capacités des producteurs, le 27 décembre dernier. Cette session marque la dernière étape d’une série de formations. Au total, cinq villages ont été concernés.

La formation a été présidée par le chef d’antenne de l’ANADER du Centre-Ouest/Mao, Issa Mahamat Saleh. Ce dernier a encouragé les bénéficiaires à accorder un grand intérêt à l’ensemble des thématiques qui leur seront présentées. L'animation des différentes séances était faite par le chef de service formation et vulgarisation Kouladoum Hanniel, assisté du chef de zone ANADER de N'Tiona, Maïro Édouard.

Combinant théorie et pratique, la formation était faite avec la participation active des bénéficiaires. Les thématiques développées étaient portées sur les itinéraires techniques des cultures maraîchères, la fabrication du compost et des bio pesticides.

Comme dans les autres sites, le chef d'antenne ANADER de Mao a encouragé les bénéficiaires à appliquer les connaissances acquises dans leurs parcelles leur assurant par la même occasion de suivi et de la formation continue par le chef de zone ANADER de N'Tiona.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/12/2025

Pala : Un budget d'un milliard pour transformer la cité en 2026

Pala : Un budget d'un milliard pour transformer la cité en 2026

Tchad - Aménagement du territoire : plus de 20 000 dossiers fonciers traités et hausse de 76,5 % des recettes foncières Tchad - Aménagement du territoire : plus de 20 000 dossiers fonciers traités et hausse de 76,5 % des recettes foncières 29/12/2025

Populaires

Tchad : mise au point de l’AILC sur ses redressements et recouvrements évoqués au Sénat

29/12/2025

Tchad : Le Sénat adopte à une large majorité la loi d’Amnistie en faveur de Mahamat Zene Bada

29/12/2025

Tchad : le gouvernement encadre strictement l’organisation des manifestations culturelles

29/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter