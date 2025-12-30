Tchad : l’ANADER renforce les capacités des producteurs à N’Tiona

Après Mondo et Mao, l’ANADER, en collaboration avec le projet P2-P2RS, a organisé à N’Tiona une session de formation pour le renforcement des capacités des producteurs, le 27 décembre dernier. Cette session marque la dernière étape d’une série de formations. Au total, cinq villages ont été concernés.



La formation a été présidée par le chef d’antenne de l’ANADER du Centre-Ouest/Mao, Issa Mahamat Saleh. Ce dernier a encouragé les bénéficiaires à accorder un grand intérêt à l’ensemble des thématiques qui leur seront présentées. L'animation des différentes séances était faite par le chef de service formation et vulgarisation Kouladoum Hanniel, assisté du chef de zone ANADER de N'Tiona, Maïro Édouard.



Combinant théorie et pratique, la formation était faite avec la participation active des bénéficiaires. Les thématiques développées étaient portées sur les itinéraires techniques des cultures maraîchères, la fabrication du compost et des bio pesticides.



Comme dans les autres sites, le chef d'antenne ANADER de Mao a encouragé les bénéficiaires à appliquer les connaissances acquises dans leurs parcelles leur assurant par la même occasion de suivi et de la formation continue par le chef de zone ANADER de N'Tiona.