Tchad : l’Allemagne renforce les capacités de diagnostic sanitaire

Le ministre de la Santé publique et de la Prévention a présidé, le mercredi 31 janvier 2024, une cérémonie de réception de matériels de laboratoire, offerts par l'Institut de microbiologie de la Bundeswehr, en partenariat avec l'ambassade d'Allemagne au Tchad.



La réception a eu lieu dans les locaux de l'Hôpital de l'Amitié Tchad-Chine, qui abrite le laboratoire mobile.



Dans son discours de circonstance, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne au Tchad, Gunter Overfeld, a rappelé le processus qui a conduit à ce don, grâce à la coopération entre le Tchad et l'Allemagne. Ces équipements de pointe, en analyse et recherche, permettront au Tchad de relever les défis liés à la sécurité biologique.



De son côté, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a souligné que ce projet vise à établir un réseau de laboratoires mobiles dans les pays du Sahel, pour mieux faire face aux menaces biologiques, aux épidémies et aux nouvelles crises.



Ces laboratoires mobiles peuvent rapidement détecter et diagnostiquer des maladies hautement pathogènes, telles que le virus Ebola, et d'autres agents pathogènes dangereux. Ils sont conçus pour être transportés vers des régions éloignées en cas d'épidémie.



Il est important de noter que ce laboratoire mobile, répondant aux normes de sécurité biologique pour la manipulation des fièvres hémorragiques virales (Laboratoire P3), est actuellement opérationnel dans le sud du pays, pour le dépistage du Covid-19, et à l'est du pays, pour la gestion d'épidémies de la dengue.



Dans le cadre du Réseau National des Laboratoires Biomédicaux de Référence, il est désigné sous le nom de « Laboratoire de Biosécurité et des Epidémies ».