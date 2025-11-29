Tchad : l’ENA clôture en apothéose le 4ᵉ Colloque international sur la souveraineté des États

Trois jours d’échanges intenses ont abouti à l’adoption de la Déclaration de N’Djamena, un document majeur qui marque une étape importante dans la réflexion contemporaine sur la souveraineté africaine.



Pour le professeur Abdoulaye Soma, la Déclaration de N’Djamena réaffirme avec vigueur le droit légitime des peuples africains à exercer une souveraineté pleine et entière. Les participants y ont notamment : réaffirmé la nécessité d’une souveraineté politique, économique, technologique et culturelle ; encouragé la maîtrise de l’intelligence artificielle et la sécurisation des données numériques ; souligné l’importance d’économies fortes, d’une monnaie autonome et de l’intégration régionale ; insisté sur les valeurs de civisme, de discipline, de travail et de solidarité ; rappelé que l’éducation, la santé, la sécurité et le capital humain constituent les fondements essentiels d’une souveraineté durable.



Ce texte engagé invite chaque citoyen africain à assumer sa responsabilité dans la construction collective d’États souverains, modernes et prospères.



Des échanges intellectuels salués



S’exprimant au nom des participants étrangers, le professeur Alioune Badara Fall, agrégé de droit public à l’Université de Bordeaux, a salué la qualité scientifique des travaux. Il a mis en lumière : la diversité et la rigueur méthodologique des communications ; les efforts de la jeune doctrine africaine pour valoriser les traditions juridiques du continent, loin de tout mimétisme occidental ; la richesse des débats ayant exploré la souveraineté dans ses dimensions constitutionnelle, historique, stratégique, philosophique, économique et sécuritaire.



Décrivant ce colloque comme « l’un des plus intéressants auxquels il ait participé », il a encouragé la pérennisation de ces rencontres appelées, selon lui, à rayonner davantage sur le continent.