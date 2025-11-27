Tchad : l’ENA lance le 4ᵉ Colloque international sur la souveraineté des États

Un colloque stratégique pour un monde en mutation



Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Ambassadeur Allah-May Halina a salué la pertinence du thème retenu, rappelant qu’il résonne particulièrement dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations géopolitiques.



Il a rendu hommage au Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, pour « sa vision, son engagement politique et son leadership qui ont permis de consolider la stabilité du Tchad, de renforcer ses institutions et de confirmer sa place sur la scène internationale ».



Le Premier ministre a souligné l’importance du colloque : « Ce rendez-vous n’est pas seulement académique. Il se veut un espace d’échanges rigoureux, interdisciplinaire et prospectif pour examiner toutes les dimensions de la souveraineté : juridique, politique, économique, numérique, sécuritaire et culturelle. »



Il a salué la participation de nombreuses sommités académiques venues d’Afrique et d’Europe, affirmant que leur présence confirme « le prestige intellectuel de l’ENA et son rôle croissant dans la construction de la pensée publique ».



Trois jours de réflexion autour de la souveraineté africaine



Durant trois jours, chercheurs, enseignants-chercheurs, experts en administration publique, spécialistes en droit, économie, sécurité, relations internationales et gouvernance numérique débattront de plusieurs enjeux majeurs, notamment : les transformations géopolitiques contemporaines, les défis de la mondialisation, la place des États africains dans un monde interdépendant, la conciliation entre souveraineté nationale, intégration régionale et coopération internationale.



Les travaux et recommandations issus de ce colloque devraient contribuer à enrichir les politiques publiques nationales et à alimenter le débat intellectuel africain autour de la souveraineté.



En réunissant des experts de haut niveau autour d’un thème structurant, l’ENA confirme sa vocation : être un pôle d’excellence et un phare intellectuel pour la formation et la réflexion stratégique au Tchad et en Afrique.



Le 4ᵉ Colloque international de l’ENA s’impose ainsi comme un espace incontournable de dialogue, d’analyse et de prospective sur les défis souverains auxquels font face les États africains dans un monde en pleine mutation.