Tchad : l’ENA lance le 4ᵉ Colloque international sur la souveraineté des États

La cérémonie d’ouverture, présidée par le Premier ministre, Ambassadeur Allah-May Halina, a réuni plusieurs membres du gouvernement, des directeurs généraux, des universitaires, des chercheurs ainsi que des délégations venues de divers pays africains.
Un engagement renouvelé pour l’excellence administrative
Dans son mot de bienvenue, le Directeur général de l’ENA, Hassan Borgo, a exprimé sa gratitude au Premier ministre pour son engagement constant en faveur de l’excellence administrative et de la recherche académique. Il a salué « la présence inspirante du Chef du Gouvernement, qui confère à nos travaux un éclat particulier », rappelant le rôle fondamental de l’ENA dans la formation des cadres publics et dans la réflexion stratégique sur les enjeux de gouvernance.
Le Directeur général a également rendu hommage à la ministre Secrétaire générale du Gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Houtouin, présidente du Conseil d’administration de l’ENA, saluant « son écoute bienveillante et son soutien indéfectible à toutes les initiatives de l’institution ».
La souveraineté, un enjeu de dignité et de décision
Intervenant ensuite, la Secrétaire générale du Gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Houtouin, a rappelé que la souveraineté n’est pas une notion abstraite mais un principe essentiel, intimement lié à la dignité des institutions et à la capacité d’un État à décider librement. Elle a déclaré : « Réfléchir à la souveraineté aujourd’hui, c’est interroger notre aptitude à gérer nos ressources, à protéger nos données, à valoriser nos cultures et à faire des choix politiques libres et responsables. »
Elle a souligné que le Tchad, depuis l’indépendance, a posé des bases solides pour renforcer son intégrité territoriale, consolider ses institutions et affirmer son identité nationale.
Selon elle, les réformes engagées sous le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno ont placé la souveraineté au cœur des politiques publiques, de la gouvernance et des stratégies de développement.
Un colloque stratégique pour un monde en mutation
Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Ambassadeur Allah-May Halina a salué la pertinence du thème retenu, rappelant qu’il résonne particulièrement dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations géopolitiques.
Il a rendu hommage au Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, pour « sa vision, son engagement politique et son leadership qui ont permis de consolider la stabilité du Tchad, de renforcer ses institutions et de confirmer sa place sur la scène internationale ».
Le Premier ministre a souligné l’importance du colloque : « Ce rendez-vous n’est pas seulement académique. Il se veut un espace d’échanges rigoureux, interdisciplinaire et prospectif pour examiner toutes les dimensions de la souveraineté : juridique, politique, économique, numérique, sécuritaire et culturelle. »
Il a salué la participation de nombreuses sommités académiques venues d’Afrique et d’Europe, affirmant que leur présence confirme « le prestige intellectuel de l’ENA et son rôle croissant dans la construction de la pensée publique ».
Trois jours de réflexion autour de la souveraineté africaine
Durant trois jours, chercheurs, enseignants-chercheurs, experts en administration publique, spécialistes en droit, économie, sécurité, relations internationales et gouvernance numérique débattront de plusieurs enjeux majeurs, notamment : les transformations géopolitiques contemporaines, les défis de la mondialisation, la place des États africains dans un monde interdépendant, la conciliation entre souveraineté nationale, intégration régionale et coopération internationale.
Les travaux et recommandations issus de ce colloque devraient contribuer à enrichir les politiques publiques nationales et à alimenter le débat intellectuel africain autour de la souveraineté.
En réunissant des experts de haut niveau autour d’un thème structurant, l’ENA confirme sa vocation : être un pôle d’excellence et un phare intellectuel pour la formation et la réflexion stratégique au Tchad et en Afrique.
Le 4ᵉ Colloque international de l’ENA s’impose ainsi comme un espace incontournable de dialogue, d’analyse et de prospective sur les défis souverains auxquels font face les États africains dans un monde en pleine mutation.
