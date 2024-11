Tchad : l'INSEED incite les filles à candidater pour le concours international de la statistique

Selon Mme Haoua Abdelkerim Adam Koulbou, directrice de la communication du ministère de la Femme, par ailleurs point focal au niveau de l' INSEED , l'objectif de cette visite est de sensibiliser et encourager les jeunes filles et garçons desdits établissements à se préparer pour participer au concours d’entrée dans les grandes écoles de statistique en Afrique.



Elle a ajouté que «les filles sont peu représentées dans le domaine des statistiques et nous venons les inciter pour déposer massivement leurs candidatures » Les établissements qui ont été visités sont : le lycée de la Liberté, le lycée Fort-Lamy et le lycée Féminin d'Ambriguébé.



Les dépôts de candidatures pour la pré-sélection sont prévus pour décembre 2024. Le concours international de la statistique aura lieu en avril 2025.