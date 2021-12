Tchad : l'OCI appelle à une aide humanitaire d’urgence pour les réfugiés

Le secrétaire général de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, suit avec attention la situation humanitaire préoccupante au Tchad marquée par l’arrivée de milliers de réfugiés camerounais et soudanais sur le territoire tchadien, suite à la résurgence des conflits intercommunautaires au Darfour et au Nord-Est du Cameroun, selon un communiqué parvenu à Alwihda Info ce 12 novembre.



Le secrétaire général saisit l’appel à l’aide lancé le 8 Décembre 2021, par le général d’armée Mahamat Idriss Deby, président du Conseil militaire de transition au Tchad, pour inviter les États membres et les Institutions financières de l’OCI ainsi que les partenaires internationaux à apporter une aide rapide en vue de permettre au Tchad de faire face à cette urgence humanitaire.