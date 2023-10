Tchad : l’ONAMA se mobilise pour relancer la construction de la station de Laï

Une mission de la direction générale de l'Office National des Médias et de l'Audiovisuel (ONAMA) s'est rendue à Laï, pour inspecter le chantier de la station ONAMA de Laï, dont la construction est à l'arrêt depuis plus de deux ans, malgré un délai initial de six mois.



La gouverneure de la Tandjilé, Ildjima Abdraman, a exprimé son désir de voir la station ONAMA de Laï fonctionner. Lors de la visite du site, l'équipe a reçu une explication détaillée des problèmes, par l'ingénieur de l'entreprise TCT, Keikere Nelson Mandela, qui a précisé que les travaux étaient achevés à 85 %.



Le chef de la mission, Adam Brahim Tete, directeur des stations provinciales de l'ONAMA, a encouragé le personnel et promis de faire remonter les préoccupations à la direction.



Après Laï, la mission s'est dirigée vers Pala, chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest, pour la même mission.