Tchad : l’ONG WAMY célèbre la 95ᵉ édition de la fête nationale du Royaume d’Arabie Saoudite

À l’occasion du 95ᵉ anniversaire de la fête nationale du Royaume d’Arabie Saoudite, l’ONG World Assembly of Muslim Youth (WAMY) a organisé, le 25 septembre 2025, une cérémonie commémorative placée sous le signe de la gloire et de la fierté. L’événement s’est tenu dans les locaux de la Bibliothèque nationale à N’Djamena.



La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le conseiller à la présidence chargé des missions, Djibrine Seïd Emma, le chargé d’affaires de l’ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite au Tchad, Muhammad Ben Abdelaziz Al-Salim, ainsi que de nombreux invités de marque.



Dans son intervention, Dr Mahamat Al Bachir Ahmat Moussa, directeur pays de WAMY, a rappelé l’importance des relations bilatérales entre le Tchad et le Royaume d’Arabie Saoudite, notamment dans les domaines humanitaire et sanitaire. Il a tenu à exprimer sa gratitude au Royaume pour ses multiples appuis qui contribuent au développement et au bien-être de la population tchadienne.



De son côté, Muhammad Ben Abdelaziz Al-Salim, chargé d’affaires de l’ambassade, a adressé ses chaleureuses félicitations au Serviteur des deux saintes mosquées, le Roi Salman Bin Abdulaziz Al Saoud, à Son Altesse le Prince héritier Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saoud, ainsi qu’au peuple saoudien, à l’occasion de cette commémoration nationale.



Il a souligné que la célébration du 95ᵉ anniversaire, placée sous le slogan « Notre fierté est notre unité », incarne l’attachement sincère du peuple saoudien à son identité et à son appartenance nationale, héritées et préservées depuis l’époque du regretté Roi Abdulaziz Bin Abdulrahman Al Saoud, fondateur du Royaume.



Le diplomate a également salué les efforts remarquables du Forum mondial de la jeunesse islamique, qui œuvre à la réalisation de nobles objectifs humains à travers le monde, avant d’inviter les participants à cultiver un esprit collectif inspiré par les savants et chercheurs, en vue de tracer un chemin durable vers la paix, prévenir les conflits et renforcer l’harmonie sociale.



Par ailleurs, il a rappelé que les liens profonds et anciens entre le Tchad et l’Arabie Saoudite, fondés sur la religion, la culture et l’histoire, sont porteurs d’une vision commune orientée vers la paix, la justice sociale et le respect mutuel. La cérémonie a pris fin par la remise d’attestations de reconnaissance et des démonstrations de danses culturelles, marquant ainsi une clôture festive et fraternelle.