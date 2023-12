Tchad : l'UDJT dresse un bilan de l'année 2023 au plan social et politique

Le président national de l'Union pour la Démocratie, le Développement et la Justice au Tchad (UDJT), Moyalbaye Ndordji, a dressé un bilan de l'année 2023 lors d'un point de presse tenu le 29 décembre 2023 au siège du parti à Sarh, dans le 6ème arrondissement. Il a souligné que l'année qui s'achève a été mal gérée par le gouvernement de transition, notamment dans le secteur éducatif, marqué par des grèves répétitives et des problèmes non résolus. Il a également critiqué l'organisation des élections référendaires qui a été un échec.



Moyalbaye Ndordji a déploré les tueries, les massacres, la montée des coupeurs de routes, les enlèvements contre rançon et la traite des enfants dans les mines d'or et les élevages de chameaux au Nord du Tchad, qu'il attribue à la faiblesse ou à la complicité des autorités tchadiennes. Il a également évoqué la pénurie de carburant malgré la production pétrolière du pays.



Enfin, il a condamné le clientélisme, l'impunité et la corruption qui, selon lui, entravent la cohésion sociale, l'économie, la justice et le développement du Tchad. Il a demandé que justice soit rendue pour les événements du 20 octobre 2022, au cours desquels plus de 300 familles tchadiennes ont perdu des proches, et que les auteurs de ces crimes soient traduits en justice.