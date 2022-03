Tchad : l'UDS appelle à des actions urgentes face à la crise économique et sociale

À cette occasion, le bureau national du parti a été remanié. Il passe de 14 à 36 membres tandis que Djibirine Hissein Moursal est reconduit à la tête du parti.



La vice-présidente réélue, Demba Tatiana, a rappelé que le Tchad se trouve dans une période de transition. Cette phase doit être une réussite totale pour le grand bonheur du peuple tchadien, a-t-elle souhaité.



En ce qui concerne le dialogue national inclusif qui se pointe à l'horizon, l'UDS exhorte les autorités en charge de la transition à tout faire pour sa réussite, sans aucune exclusion. Pour le parti, les résolutions du dialogue doivent être un soulagement et aider le Tchad à trouver des solutions définitives aux problèmes auxquels il fait face depuis son indépendance.



"Dans toute démocratie, le but de tout parti est la conquête du pouvoir et la bonne gouvernance de l'État par des dignes serviteurs de manière à veiller au bien-être, mais aussi à la croissance du bien-être de toutes les catégories de la population, avec une attention toute particulière aux catégories les plus défavorisées", a indiqué Demba Tatiana.



Le secrétaire général de l'UDS a pour sa part relevé que pour sortir le pays de la crise économique et sociale, et permettre à la populations d'accéder rapidement à des conditions de vie décentes, il faut engager des politiques volontaristes de croissance et de bonne gouvernance avec notamment, des actions urgentes en direction de l'agriculture, du développement rural et des services urbains, de l'emploi et de la jeunesse.