Tchad : l'UJT met sur pied un comité pour l'organisation de son 10ème congrès

La Maison des Médias a accueilli l'installation du comité d'organisation du 10ème congrès de l'Union des journalistes tchadiens (UJT), ce 19 janvier 2023. Le point de presse a été animé par le président de l'UJT, Abbas Mahamoud Tahir, qui a présenté les membres de ce comité dirigé par la présidente Dorothée Fakolné.



Ce comité est composé de 16 membres et 15 conseillers, et a pour mission d'organiser le 10ème congrès de l'UJT et de dresser un rapport après l'événement. La présidente du comité, Dorothée Fakolné, s'est dite surprise de sa nomination mais a lancé un appel à l'aide aux membres pour accomplir les tâches qui leur ont été confiées.



Le 10ème congrès de l'UJT regroupera tous les membres qui remplissent les conditions d'adhésion et qui ont obtenu leur carte de membre et payé leurs cotisations mensuelles, a précisé le président de l'UJT. Il a également annoncé que l'UJT apportera tout son soutien aux membres du comité d'organisation pour garantir le succès de cet événement.