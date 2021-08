Tchad : l'UST appelle ses militants à se joindre à la prochaine marche de Wakit Tamma

L'Union des syndicats du Tchad (UST), principal syndicat des travailleurs national, a appelé jeudi toutes les corporations à sortir massivement le 7 août 2021 afin de répondre à la marche citoyenne organisée par la plateforme Wakit Tamma et autorisée par les autorités.



L'UST exhorte les militants et sympathisants à sortir avec des banderoles et des messages spécifiques sur des bouts de papiers, tournant autour des revendications principales telles que "Non aux violations des droits humains", "Non à la prise du pouvoir et sa confiscation par la force des armes", "Conférence Nationale souveraine Inclusif avant la mise en place du CNT", "Abrogation ou amendement de la charte nationale", "Annulation du décret n° 54 du PCMT" et "Annulation du décret portant création d'un comité pour la désignation des membres qui préparent la conférence".



La marche démarrera à partir du rond-point Hamama dès 6 heures pour aboutir au Palais du 15 janvier.



Le communiqué précise que les camarades des provinces sont aussi appelés à s'organiser car l'autorisation est pour tout le pays.