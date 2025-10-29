Alwihda Info
TCHAD

Tchad : l’Université du Sahara de Faya ouvre le recrutement pour l’année académique 2025-2026


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 29 Octobre 2025



L’Université du Sahara de Faya (UNISAF) informe les nouveaux bacheliers de l’ouverture des inscriptions pour l’année académique 2025-2026.

Le recrutement concerne la première année de licence dans plusieurs domaines de formation offerts par l’institution.

Dans un communiqué signé le 28 octobre 2025 par le Pr Abdallah Dadi, président de l’UNISAF, l’institution universitaire précise que les candidatures sont ouvertes du 28 octobre au 15 novembre 2025.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
