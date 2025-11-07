Tchad : l’ambassade du Royaume du Maroc célèbre la presse tchadienne et le 50ᵉ anniversaire de la Marche Verte

L’ambassade du Royaume du Maroc au Tchad a organisé, le jeudi 6 novembre 2025, une cérémonie en l’honneur de la presse tchadienne, couplée à la commémoration du 50ᵉ anniversaire de la Marche Verte, un événement profondément ancré dans la mémoire collective du peuple marocain et dans la conscience africaine.



La cérémonie s’est tenue au sein de l’ambassade, en présence de la présidente de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) et de plusieurs invités de marque. Dans son mot de circonstance, Abdellatif Erroja, ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad, a rappelé que cette rencontre vise à honorer les professionnels des médias tchadiens, et à renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.



Il a indiqué que ce déjeuner en l’honneur de la presse, devenu un rendez-vous annuel, coïncide cette année avec la célébration du cinquantenaire de la Marche Verte, symbole d’unité nationale, de paix et de solidarité. Revenant sur cet événement historique, l’ambassadeur a rappelé que la Marche Verte, initiée par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, le 6 novembre 1975, a constitué un tournant majeur dans le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume.



Ce jour-là, 350 000 Marocaines et Marocains, munis du Saint Coran et du drapeau national, ont marché pacifiquement pour le retour du Sahara à la mère patrie, dans un esprit d’unité, de fidélité et de patriotisme. Depuis ce moment historique, une vaste dynamique de développement a profondément transformé les provinces du Sud, autrefois désertiques, en un véritable pôle de prospérité et de modernité.



Sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de nombreuses réformes structurantes ont été lancées : la régionalisation avancée (2010), la Constitution de 2011, et le Nouveau Modèle de Développement des Provinces du Sud (2015). Ces initiatives ont fait du développement humain et durable une priorité nationale.



Aujourd’hui, les provinces du Sud disposent de routes modernes, ports, zones industrielles, universités et hôpitaux. Parmi les projets emblématiques, figurent la voie express Tiznit–Dakhla (1 100 km), le Port Dakhla-Atlantique (en service prévu en 2028), ainsi que le Gazoduc Atlantique Nigeria–Maroc, un projet stratégique reliant l’Afrique à l’Europe.



De plus, l’Initiative Royale pour le Développement de l’Afrique Atlantique vise à renforcer la connectivité maritime, et à faire de l’espace atlantique africain un pôle de stabilité et de prospérité partagée. Cinquante ans après la Marche Verte, le Maroc récolte les fruits de sa politique de paix et de coopération.



Le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans une résolution historique adoptée le 31 octobre 2025, a reconnu la prééminence de l’Initiative marocaine d’autonomie sous souveraineté du Royaume, la qualifiant de base sérieuse et crédible pour une solution politique définitive au différend régional sur le Sahara marocain. En reconnaissance de cette étape décisive, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a décrété que le 31 octobre de chaque année soit désormais célébré comme la « Fête de l’Unité nationale ».



Dans son discours prononcé à cette occasion, le souverain chérifien a réaffirmé l’attachement du Maroc à une solution « qui sauve la face de toutes les parties, sans vainqueur ni vaincu », et a insisté sur la nécessité d’agir dans un esprit de responsabilité, d’unité et de paix.