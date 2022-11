Tchad : l'artiste Debordo Leekunfa attendu à N'Djamena pour un grand show

L'artiste ivoirien Debordo Leekunfa est à N’Djaména depuis deux jours. Il a pris rendez-vous ces 25 et 26 novembre 2022 avec ses fans pour deux grands concerts, respectivement à la Place de la nation et au Radisson Blu.



Ces concerts entrent dans le cadre de la soirée Gala de charité au profit des sinistrés, initiée par le ministère des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme et de l'Artisanat. Plusieurs artistes nationaux sont invités à ces rendez-vous.