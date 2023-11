Tchad : l'école de Mairom au service de l'éducation rurale malgré des obstacles administratifs

Dans le cadre de cette mission, il a décidé de rendre les inscriptions à cette école gratuites. Les frais de scolarité se limitent à 300 FCFA pour les fournitures scolaires nationales. Les élèves inscrits à l'école Caritative et Associative de Mairom bénéficient également gratuitement de fournitures scolaires, dans le but d'aider les parents qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires.



Le directeur de l'école, Ramadan Kouni Kana, titulaire d'une maîtrise en anglais, est fier d'avoir choisi de travailler en milieu rural pour aider les enfants, ses cadets et ses frères à développer leur ouverture d'esprit. Il ne se plaint pas de vivre dans cette région. Suite aux récents conflits dans le canton de Korbol, l'école a enregistré une augmentation du nombre d'élèves, avec un effectif estimé à plus de 600 élèves cette année.



Kamdar Ambroise, enseignant en CM1 à l'école caritative et associative de Mairom, se félicite du niveau de ses élèves. Le vice-président, Nassar Baina Kounangue, explique que l'objectif principal est de redonner de l'espoir aux enfants des régions rurales, en particulier dans le canton Kokaga. C'est le seul objectif que s'est fixé le comité de gestion de cette école.



Cependant, l'école caritative et associative de Mairom n'a pas encore obtenu l'autorisation de fonctionner. Le fondateur, Ousmane Kabo, en appelle aux autorités en charge de l'éducation pour qu'elles agissent en faveur des enfants du canton Kokaga et envisagent d'étendre ce projet à l'ensemble de la région du Moyen-Chari.



Construite sur un terrain de quatre hectares, l'école caritative et associative de Mairom dispose de plus de neuf salles de classe, d'un puits d'eau et d'un logement pour les enseignants. Elle offre également une formation en couture et en agriculture aux mères célibataires pour les aider à générer des revenus.