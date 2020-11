Tchad : l'entreprise El Tchado met en garde contre la contrefaçon de ses produits

L'entreprise commerciale El-Tchado a dénoncé samedi la circulation de contrefaçons de sa collection de tenues de sport par des individus malintentionnés.



Le PDG de l'entreprise Abdelhadi Annadif Youssouf appelle le public à éviter d'acheter ces produits de contrefaçon. Il demande aux auteurs de respecter le droit de la propriété intellectuelle afin d'éviter des poursuites judiciaires à leur encontre.



El-Tchado est une entreprise qui travaille notamment dans le secteur de l'habillement sportif. "Ces derniers temps, des individus malintentionnées sont en train de falsifier nos produits sur le marché et les mettent à la disposition des citoyens. Cet acte constitue une infraction pénale et mérite d'être sanctionnée", indique Abdelhadi Annadif Youssouf.



Il explique que de telles pratiques ont conduit à deux reprises à des poursuites judiciaires pour violation du droit à la propriété intellectuelle. "Nous avons obtenu gain de cause et la vente de nos produits par les faussaires s'est arrêtée pendant un temps. Mais il est constaté qu'ils continuent à fabriquer et à vendre au nom de notre marque", souligne le PDG de l'entreprise.



Alhadj Abdelkaer, directeur général de l'entreprise, précise que l'entreprise a un seul point de vente, en face de Hec Tchad. "Les maillots qui sont au marché ne sont pas les nôtres. Nous demandons à tous nos clients d'être vigilants sur ces produits de contrefaçon afin d'éviter la mauvaise qualité", dit-il.