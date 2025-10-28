









TCHAD Tchad : la 3ᵉ édition du Festival International des Métiers de la Mode se tiendra du 2 au 8 novembre 2025

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 28 Octobre 2025



Cette édition s’inscrit dans le cadre du projet intitulé « Création et Échanges Franco-Tchadiens 2025 », soutenu par l’Institut Français du Tchad (IFT) et l’Institut Français de Paris

Dans le cadre de l’organisation de la 3ᵉ édition du Festival International des Métiers de la Mode (FIMMO), le promoteur de l’événement, Hissein Adamou Camara, a animé ce 28 octobre 2025 une conférence de presse pour annoncer officiellement les dates du festival, prévu du 2 au 8 novembre 2025 à N’Djamena.



L’annonce a été faite dans les locaux de l’espace Talino Manu. Cette édition s’inscrit dans le cadre du projet intitulé « Création et Échanges Franco-Tchadiens 2025 », soutenu par l’Institut Français du Tchad (IFT) et l’Institut Français de Paris.



Selon Mme Clémence Denis, directrice déléguée de l’IFT, le FIMMO 3 marque une étape importante dans le partenariat entre le festival et les institutions françaises. Elle a souligné que « la mode est pour nous un secteur prioritaire, porteur et créateur de valeur, non seulement à travers les produits mais aussi à travers tous les métiers connexes : mannequins, tisserands, teinturiers, etc. »



Le festival accorde également une grande importance au volet formation, à travers des master-class et des activités de réseautage, destinées à renforcer les capacités des créateurs africains et à favoriser les échanges entre artistes du continent et producteurs venus de France. L’objectif est de dynamiser le secteur des industries culturelles et créatives.



Dans son allocution, le promoteur du FIMMO, Hissein Adamou Camara, a déclaré que cette troisième édition marque « une étape importante dans la coopération culturelle et créative entre la France et le Tchad, à travers la mode, l’entrepreneuriat et les échanges artistiques ». Il a ajouté que le festival « symbolise la vitalité d’une jeunesse qui crée, innove et partage sa vision d’un monde plus solidaire et plus esthétique ».



Une participation internationale exceptionnelle

Pour cette édition, le FIMMO accueillera plusieurs invités internationaux : une invitée de Suisse ; deux invités du Bénin, deux invités du Togo ; six invités du Cameroun ; une invitée de la République centrafricaine ; un invité du Sénégal et un invité du Congo. Soit un total de 25 participants internationaux, qui rejoindront leurs homologues tchadiens pour une semaine d’échanges, de formations et de célébration de la mode africaine.



Un programme riche et varié

À partir du 25 octobre : début des répétitions et ateliers préparatoires à l’Institut Français du Tchad. Du 29 octobre au 1ᵉʳ novembre : master-class en coiffure artistique, maquillage professionnel et stylisme à BCBG Esthétique et à la Chambre de commerce autour des thèmes : Ma marque, mes clients ; Faut-il miser sur l’international ? ; Construire une marque pérenne : l’exemple de Pathé’O et Colle Sow Ardo ; Mode et mémoire : réinterpréter le patrimoine ; Mode et business : penser sa marque comme une entreprise ; Formation et développement : deux axes essentiels ; La mode comme levier d’emploi et d’insertion économique.



2 novembre : installation logistique et exposition.

3 novembre : conférence inaugurale et lancement officiel au Complexe Amandine Drive.

5 novembre : défilé Jeunes Talents. 6 novembre : grand défilé institutionnel à l’Institut Français du Tchad.

7 novembre : soirée de clôture et apothéose au Complexe Amandine Drive.



En conclusion, Hissein Adamou Camara a invité la presse nationale et internationale à relayer largement cet événement, symbole de la créativité tchadienne et du dialogue culturel entre le Nord et le Sud. Il a rappelé que le FIMMO 3 se veut avant tout « un espace de passion, de partage et de fierté continentale ».





