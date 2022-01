Tchad : la FGC sauve la vue des citoyens au Mayo Kebbi Ouest

Les personnes souffrant de la cécité, de la cataracte ou d'autres maux des yeux, bénéficient d'une consultation, d'une opération des yeux et mêmes des verres correcteurs gratuitement. Selon le chef de mission de ladite fondation Abakar Souleymane, 400 malades vont bénéficier d'opérations gratuites de la cataracte ou de la cécité, 4000 malades seront consultés et des collyres seront offerts aux malades qui souffrent d’allergies.



Pour la 4ème fois, la Fondation Grand Cœur (FGC) de l'ancienne première dame Hinda Deby Itno mène la caravane ophtalmologique au profit de la population du Mayo Kebbi Ouest. Ces actions de la Fondation Grand Cœur entrent dans le cadre de la solidarité humanitaire surtout à l'endroit des démunis.



Cette fois-ci, l'opération est menée par des médecins soudanais. La caravane ophtalmologique se déroule du 15 au 22 janvier 2022 à l'hôpital provincial de Pala. Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang, a présidé la cérémonie.



Au Mayo Kebbi Ouest, plus de 4000 personnes ont bénéficié des services de ladite fondation surtout avec le rétablissement de la vue après la cécité.