Tchad : la FSJP est championne de la compétition de football inter-facultés

Le premier match comptait pour la troisième place de cette compétition. Il a opposé la Faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG) à la Faculté des lettres, langues, arts et communication (FLLAC). Le matche a pris fin en faveur de la FSEG à l'issue des tirs aux buts.



Le second match a opposé la Faculté des sciences humaines et sociales (FSHS) à la Faculté des sciences politiques et juridiques (FSPJ). Le match s'est soldé par un score de 2-1 en faveur de la FSPJ.



La FSPJ est déclarée finaliste de cette compétition inter-facultés de l'Université de N’Djamena. C’est le secrétaire d’État à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, Mamadou Gana Boukar, qui a remis le trophée.