Tchad : la Fédération des artisans du Ouaddaï appelle à un vote massif en faveur du "OUI" au Référendum

Ce 13 décembre 2023, la cellule provinciale de la Fédération Nationale des Artisans du Ouaddaï a organisé un meeting populaire au terrain du Lycée National Franco-Arabe d'Abéché en présence de la délégation de la Fédération Nationale et de nombreux invités.



Le président de la Fédération des Artisans du Ouaddaï, Atteib Abdelnabi, a exprimé sa gratitude envers les membres de la Fédération Nationale des Artisans venus de Ndjamena pour s'enquérir des conditions de travail des artisans locaux d'une part, et pour sensibiliser la population du Ouaddaï sur l'importance de l'élection référendaire et l'importance de retirer leur carte d'électeur et de voter "OUI" le 17 décembre prochain pour la nouvelle réforme constitutionnelle, défendant ainsi les intérêts de tous les artisans.



Au nom des jeunes de la Fédération Provinciale des Artisans du Ouaddaï, Abdelsamat Abakar Sabo a assuré que les jeunes se mobiliseront en masse pour voter "OUI" dimanche prochain.



Madame Aché Hassan, représentante des femmes de la Fédération du Ouaddaï, a rassuré la délégation que toutes les femmes artisanes se mobiliseront dès 6 heures dans les bureaux de vote pour soutenir la forme unitaire. Elle a exhorté tous les membres à retirer leur carte d'électeur.



Chayibo Abakar, chef de la délégation de la Fédération Nationale des Artisans du Tchad, s'est réjoui de l'accueil chaleureux et de la mobilisation lors de cette rencontre populaire. Selon lui, les artisans sont déterminés et convaincus de voter "OUI" le jour du scrutin. Il a souligné que toutes les préoccupations exprimées par le bureau provincial seront examinées pour trouver des solutions concrètes. Cette rencontre est organisée sous le slogan "Soyons artisans et artisanes pour le nouveau Tchad, votons OUI".