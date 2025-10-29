Alwihda Info
TCHAD

Tchad : la Fondation ACRA lance une campagne pour une éducation pour tous dans le canton Balimba


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 29 Octobre 2025



Tchad : la Fondation ACRA lance une campagne pour une éducation pour tous dans le canton Balimba
La Fondation ACRA Tchad a lancé, le mardi 28 octobre 2025, dans le canton Balimba, département de Barh Koh, une campagne nationale de sensibilisation pour une éducation inclusive et équitable. Cette activité s’inscrit sous le thème : « L’école de demain commence aujourd’hui : éduquer, protéger, inclure. »

L’objectif de cette campagne est de sensibiliser les communautés sur l’importance de la scolarisation de tous les enfants, surtout les filles et les enfants vivant dans les zones rurales, ou beaucoup abandonnent encore l’école à cause de la pauvreté, des mariages précoces et du manque d’infrastructures.

Le chef de projet, Ngata Nanga Tamia, a rappelé que l’éducation est la clé du développement du pays : il a aussi notifié qu’à travers cette initiative, la Fondation ACRA Tchad veut encourager une éducation pour tous, réduire les inégalités scolaires et promouvoir la scolarisation des filles pour un Tchad plus juste et solidaire. « Sensibiliser, c’est agir pour que chaque enfant, fille ou garçon, aille à l’école, y reste et réussisse », a-t-il précisé.

Le préfet du département du Barh Koh, Oumar Ali Nanina, a félicité la Fondation ACRA pour son engagement aux côtés du gouvernement. Il a appelé les parents, enseignants et chefs traditionnels à s’unir pour combattre l’abandon scolaire. « L’avenir du Tchad se construit sur les bancs de l’école. Aucun enfant ne doit être laissé de côté », a-t-il conclu.


