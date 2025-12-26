Tchad : la France appuie le système de santé à travers le renouvellement du Dispositif d’Assistance Technique

Dans le cadre du renforcement du système de santé du Tchad, l’ambassadeur de France, Éric Gérard, et le représentant du ministère de la Santé et de la Prévention ont procédé, le 17 décembre 2025, à la signature du renouvellement du Dispositif d’Assistance Technique au ministère en charge de la Santé publique.



La cérémonie s’est tenue dans les locaux dudit ministère. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la coopération entre la France et la République du Tchad, particulièrement dans le domaine de la santé publique, un secteur essentiel pour le développement du pays et le bien-être des populations.



Dans son allocution, l’ambassadeur de France a rappelé que, depuis plusieurs décennies, la France accompagne le Tchad dans ses efforts de renforcement du système sanitaire. Il a souligné que cette collaboration repose sur un dialogue constant avec les autorités tchadiennes et sur l’engagement coordonné de l’« Équipe France ». Depuis les années 2000, plus de 150 millions d’euros ont été investis par l’Agence Française de Développement (AFD), auxquels s’ajoutent les interventions d’Expertise France, les contributions multilatérales ainsi que les appuis directs du service de coopération de l’ambassade.



Éric Gérard a rappelé que cet engagement répond à des défis bien identifiés : l’insuffisance des ressources humaines en santé, les besoins persistants en santé maternelle et infantile, la vulnérabilité nutritionnelle, ainsi que l’exposition accrue aux épidémies. Il a également évoqué la récente signature du projet « Ressources humaines en santé », financé à hauteur de 7 millions d’euros.



Ce projet vise à renforcer durablement les compétences et l’organisation du personnel de santé à travers l’amélioration de la gestion nationale des ressources humaines, la modernisation de la formation initiale et continue, le renforcement des écoles de santé ainsi que l’appui aux stages de plusieurs centaines d’étudiants.



La signature du jour porte sur le renouvellement du Dispositif d’Assistance Technique mis en place depuis 2019 auprès de l’Unité de Gestion des Projets du ministère. Ce dispositif apporte un appui clé à la gestion des subventions du Fonds Mondial et de Gavi, notamment en matière de gouvernance, de gestion financière, de chaîne d’approvisionnement et de suivi-évaluation.



Cette année, le dispositif évolue avec une mise en réseau avec la Mauritanie, favorisant le partage d’expertise et une plus grande flexibilité de l’accompagnement. Ces actions s’inscrivent dans une approche globale et cohérente de l’Équipe France dans le secteur de la santé. L’AFD mobilise d’importants moyens pour renforcer la santé maternelle et infantile, améliorer les soins de santé primaires et développer les infrastructures sanitaires.



L’ambassadeur a, pour terminer, salué l’engagement des équipes du ministère, ainsi que celles de l’AFD et d’Expertise France, pour la qualité du partenariat et la dynamique de coopération.