Tchad : la HAMA adopte son Plan stratégique triennal 2026-2028

La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) a tenu, ce jeudi, le premier Conseil ordinaire de son collège, au titre de l’année en cours.



La session, élargie au secrétaire général, au conseiller technique de la présidente ainsi qu’aux chefs des départements, a permis d’examiner et d’adopter le Plan stratégique triennal 2026–2028 de l’institution. Ce plan s’articule autour de quatre axes majeurs :

le renforcement et l’amélioration de la gouvernance interne ainsi que de la transparence de l’institution ;

l’instauration d’un dialogue ouvert et permanent avec l’ensemble des acteurs du secteur médiatique afin de mieux prévenir les crises et d’accompagner l’évolution des médias ;

la modernisation des outils et des méthodes de travail de la HAMA pour répondre aux attentes du public et des professionnels des médias ;

l’investissement dans la protection, la formation et l’accompagnement des journalistes et des responsables de médias, en vue de promouvoir l’innovation et le professionnalisme.



À travers l’adoption de ce Plan stratégique, la HAMA entend s’affirmer comme une institution moderne, dynamique et à l’écoute, garante d’un paysage médiatique diversifié, professionnel, responsable et apaisé, au service de la démocratie et du vivre-ensemble au Tchad.