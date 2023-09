Tchad : la HAMA évalue les performances de l'ONAMA et formule des recommandations cruciales

Cette réunion, qui s'est tenue dans les locaux de l'ONAMA, a rassemblé de nombreuses personnalités, des responsables gouvernementaux, des représentants de la société civile, des partis politiques, des groupes religieux et des missions diplomatiques.



L'objectif principal de cet événement était d'examiner les besoins de la population en matière d'information et de communication, ainsi que de présenter un résumé du rapport d'évaluation de l'ONAMA. Ce rapport a été élaboré par une commission composée de six membres, qui ont mené des entretiens à tous les niveaux de l'ONAMA, depuis le personnel administratif jusqu'aux employés, afin de mieux comprendre les activités et les services offerts par l'organisation, ainsi que les lacunes dans son fonctionnement.



En outre, des sondages d'opinion ont été menés dans 19 des 21 provinces du pays, avec un taux de participation impressionnant de 82,61 %, dans le but de recueillir les opinions du public sur les services de l'ONAMA.



Le rapport d'évaluation a mis en lumière plusieurs constatations préoccupantes, notamment le manque de ressources humaines et budgétaires, la faiblesse des compétences du personnel, les retards dans l'exécution du cahier des charges de l'ONAMA, ce qui nuit à la qualité du travail au sein de l'organisation.



En conclusion, le rapport présente des recommandations cruciales destinées au gouvernement, au conseil d'administration de l'ONAMA, à la direction générale de l'ONAMA, au Conseil National de Transition, aux employés, aux partis politiques et aux associations de la société civile. Ces recommandations visent à renforcer le rôle de l'ONAMA en tant qu'organe leader dans l'éducation, l'information et le divertissement de la société tchadienne en tant que moyen de communication.



Dans son discours, le Président de la HAMA, M. Abderamane Barka Abdoulaye Doningar, a souligné l'importance de garantir que l'ONAMA et ses stations locales jouissent d'une totale liberté d'expression, tout en traitant de manière impartiale les sensibilités politiques, les groupes religieux reconnus dans le pays et les courants de pensée, conformément à la législation en vigueur. Il a également insisté sur la nécessité pour l'ONAMA de s'acquitter de ses missions conformément à son cahier des charges et de prendre en compte les besoins de la population tchadienne tout en promouvant la culture nationale.



Enfin, des exemplaires du rapport ont été officiellement remis par le président de la HAMA au directeur général de l'ONAMA, au ministre de la Communication, au secrétariat général du gouvernement, ainsi qu'au président du Conseil d'administration de l'ONAMA.



Ces recommandations, issues de l'évaluation, sont cruciales pour l'avenir de l'ONAMA, et leur mise en œuvre efficace pourrait contribuer de manière significative à l'amélioration de la qualité des médias au Tchad et à la réalisation de son rôle de premier plan dans l'éducation et l'information de la société tchadienne.