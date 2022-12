Tchad : la HAMA suspend le journal Salam Info

Le patron de presse Martin INOUA DOULGUET est suspendu de toute activité journalistique jusqu'à l'acquisition de la qualité de journaliste.



La HAMA évoque une irrégularité de la situation administrative du journal et lui reproche une "posture de défiance et de dénigrement continu de la HAMA, une institution indépendante de la République, en multipliant sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, des publications à charge et contenant des injures contre la HAMA et ses membres".