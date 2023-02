Tchad : la LTDF renforce les capacités des jeunes féministes d'Afrique centrale

La cérémonie d'ouverture d'un atelier de renforcement des capacités et pouvoir d'agir des jeunes féministes d'Afrique centrale a été présidée le 10 février 2023 par Stéphanie Dionrang, présidente de la Ligue tchadienne des droits des femmes (LTDF) et coordinatrice du projet.



L'atelier a rassemblé des participantes provenant de différentes régions. Selon la coordinatrice du projet, les femmes et les filles continuent d'affronter de nombreux défis, tels que le manque de respect de leurs droits, la restriction de leur autonomie et leur développement personnel qui n'est pas garanti.



Dès lors, il est crucial de faire en sorte que les droits des femmes soient respectés, et c'est l'un des principaux objectifs de l'atelier. Les discussions se concentreront sur la paix, le leadership féminin et la participation, permettant ainsi de faire des plaidoyers et de renforcer le mouvement féministe au Tchad. L'atelier prend fin le 11 février 2023.



La Ligue Tchadienne des Droits des Femmes s'engage à travailler pour les droits des femmes et à renforcer la voix et le pouvoir d'agir des jeunes féministes en Afrique centrale. Cet atelier est un pas de plus dans la lutte pour l'égalité des sexes et le respect des droits des femmes.