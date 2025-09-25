Alwihda Info
TCHAD

Tchad : la Nya affiche 93 % de réussite au bac et vise la première place nationale


Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 25 Septembre 2025



L’inspection départementale de l’Éducation nationale et de la Promotion civique de la Nya (IDENPC-NYA) a tenu le 23 septembre 2025 à Bébédjia, une rencontre de bilan et de planification, réunissant les chefs d’établissements du secondaire public et privé, ainsi que les inspecteurs pédagogiques de la circonscription. Instruire, orienter et rappeler certaines tâches prioritaires étaient les principaux objectifs de cette réunion.

Après l’ouverture de la séance par le chef du personnel, Djigolmbaye Rigmian, l’inspecteur départemental, Samafo Gondigue John, a dressé un bilan jugé positif de l’année scolaire 2024-2025. Selon lui, les enseignants de la Nya ont relevé le défi, tant sur le plan provincial que national. Il a rappelé que lors des examens, notamment le baccalauréat, la Nya s’est classée deuxième au niveau national, avec un taux de réussite de 93 %, et première sur le plan provincial.

L’inspecteur a exhorté les responsables d’établissements à maintenir cet élan pour faire de la Nya la première au niveau national, lors de la session 2025-2026. Présentant les statistiques de l’année écoulée, le chargé des examens, Doubadoum Rilengar, a salué le travail remarquable des enseignants, estimant qu’ils méritent un prix d’excellence.

Il a toutefois relevé certains manquements à corriger. Neuf établissements ont enregistré un taux de 100 % au brevet d’enseignement fondamental. Au baccalauréat, sur 758 candidats, 424 ont été admis, dont 51 avec mention, parmi lesquels 12 filles. Le lycée Padre Pio s’est distingué en obtenant un taux de réussite de 100 %.

Les échanges ont également porté sur des sujets administratifs sensibles : respect de la hiérarchie, dépôt régulier des rapports d’activités, traitement des dossiers de carrière, notation du personnel enseignant, ainsi que la gestion des affectations et mutations. La réunion s’est achevée par la remise officielle du calendrier scolaire 2025-2026 du ministère de l’Éducation nationale.


