Tchad : la SONEMIC annonce des journées de promotion du secteur minier

Le directeur général de la SONEMIC, Abdelkerim Charfadine Mahamat, a affirmé que le Tchad regorge d'importantes ressources géologiques et minières qui sont encore exploitées de façon artisanale et anarchique. La SONEMIC entend ainsi organiser des journées de promotion du secteur minier tchadien pour offrir une plate-forme à la population, aux opérateurs nationaux et internationaux, aux experts miniers et aux investisseurs nationaux et internationaux afin de découvrir les potentiels miniers et susciter l'adhésion de tous les acteurs pour la promotion de ce secteur.



Plusieurs activités seront proposées, notamment des conférences-débats pour soulever toutes les problématiques et proposer des solutions concrètes, ainsi qu'une foire pour l'avancement de ce secteur. Le directeur général a souligné que la participation des médias est importante pour promouvoir le développement du secteur minier.



Cette initiative de la SONEMIC est une opportunité pour le Tchad de valoriser son potentiel minier et d'attirer les investissements nationaux et internationaux pour la croissance économique et le développement du pays.