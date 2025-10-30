









TCHAD Tchad : la course à la visibilité, être célèbre sur les réseaux est-il devenu un but de vie ?

Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 30 Octobre 2025



Aujourd’hui, la notoriété ne se mesure plus seulement au talent, ou à la réussite professionnelle, mais à la capacité d’attirer les regards sur les réseaux sociaux.

Instagram, TikTok, Facebook ou encore Snapchat sont devenus de véritables vitrines où chacun veut exister, être vu, aimé, suivi. Mais derrière cette quête de visibilité se cache une réalité plus complexe : entre désir de reconnaissance, recherche de validation et perte d’identité, de nombreux jeunes se perdent dans cette course sans fin.



Une génération qui veut « briller » à tout prix

Être célèbre en ligne est devenu, pour certains, un véritable objectif de vie. Le nombre d’abonnés ou de « likes » est désormais perçu comme un signe de réussite sociale.

Au Tchad comme ailleurs, de plus en plus de jeunes investissent du temps, de l’argent et de l’énergie dans la création de contenu, espérant « percer ». Salma, 22 ans, étudiante à N’Djamena, confie : « Je publie presque tous les jours. Quand une vidéo fait plus de 10 000 vues, je me sens fière. Mais quand ça ne marche pas, j’ai l’impression d’être invisible. C’est devenu une pression. » Cette recherche de reconnaissance numérique peut être stimulante, mais aussi épuisante, surtout lorsque la valeur personnelle se confond avec le regard des autres.



L’illusion de la perfection

Sur les réseaux, tout semble parfait : voyages, couples, succès, argent. Beaucoup se comparent à des influenceurs ou à des amis qui semblent « mieux réussir ». Cette comparaison constante crée frustration, jalousie ou découragement.

Abdoulaye, 25 ans, photographe amateur, raconte : « J’ai commencé à poster mes photos pour le plaisir, mais très vite, j’ai voulu faire comme les grands influenceurs. J’ai oublié pourquoi j’aimais la photo. Maintenant, je me sens fatigué de courir après les likes. » Les réseaux sociaux, censés être un espace d’expression, se transforment alors en source de stress et de mal-être.



Derrière la célébrité, la réalité du travail

La popularité numérique donne souvent l’impression que le succès est rapide et accessible à tous. Pourtant, derrière chaque influenceur célèbre se cachent souvent des années de travail, de constance et parfois…, de chance. Mariam, 19 ans, créatrice de contenu, témoigne : « Beaucoup pensent que c’est juste danser ou se maquiller. Mais il faut des idées, du matériel, du temps. Et tout le monde ne réussit pas. J’ai compris qu’il fallait d’abord faire ça par passion, pas juste pour être vue. »



Retrouver l’essentiel : être soi-même

La visibilité sur les réseaux n’est pas mauvaise en soi. Elle peut ouvrir des portes, révéler des talents et connecter des personnes. Mais lorsqu’elle devient une obsession, elle éloigne de l’essentiel : l’authenticité, la passion et la paix intérieure. Dans un monde où tout le monde veut être « vu », le vrai courage est peut-être d’apprendre à être soi, même sans public.





