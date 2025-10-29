Alwihda Info
TCHAD

Tchad : la délégation sanitaire du Moyen-Chari plaide en faveur de la vaccination contre la poliomyélite


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 29 Octobre 2025



La délégation provinciale de la Santé et de la Prévention du Moyen-Chari, à travers son Programme Elargi de Vaccination (PEV), prépare une grande campagne de vaccination contre la poliomyélite, du 31 octobre au 02 novembre 2025.

Ce matin, une réunion de mobilisation s’est tenue dans la salle des réunions de la mairie de Sarh. Elle a rassemblé, les différentes couches socio-professionnelles de la province du Moyen-Chari. L’objectif de cette rencontre est de mobiliser toutes les forces vives pour que les 249 048 enfants âgés de 0 à 59 mois du Moyen-Chari soient vaccinés et protégés contre cette maladie grave.

Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kode Ngolo a invité les autorités administratives, civiles et militaires, leaders religieux, chefs traditionnels, agents de santé et parents à agir ensemble pour éliminer définitivement le virus de la poliomyélite dans la province.

Le responsable du PEV, Hassan Kiram, a présenté la stratégie de vaccination et rappelé que le vaccin est gratuit, sûr et efficace. Plusieurs intervenants ont souligné certaines difficultés, notamment le refus de certains parents de faire vacciner leurs enfants. Le médecin-chef de l’hôpital de Sarh, Dr Nehoulné Gaston, a insisté sur la sensibilisation de ces familles.

Le délégué provincial de la Santé, Dr Mekonyo Kolmian, a tenu à rassurer la population en soulignant que le vaccin est de bonne qualité. « Le vaccin ne rend pas malade, il protège nos enfants et sauve des vies. Faisons confiance à nos agents de santé », a-t-il précisé.

Le maire de Sarh, Mahamat Boka Ramadane, a proposé de renforcer la sensibilisation à travers les radios locales pour encourager les parents à participer activement à la campagne. Il faut noter que le lancement officiel de la campagne est prévu le 30 octobre 2025.


