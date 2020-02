Tchad : la judokate Memneloum Demos reçue par le ministre des Sports

Le ministre de la Promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye, a reçu vendredi une délégation sportive conduite par le président du Comité olympique et sportif tchadien (COST), Abakar Djarma.



La délégation était accompagnée de la judokate tchadienne, Memneloum Demos, classée 3ème au niveau continentale et qualifiée pour le Jeux olympiques de Tokyo 2020.



Le président du COST, Abakar Djarma et le vice-président de la Fédération tchadienne de judo, Yamita Hassan, ont sollicité un soutien inconditionnel du département ministériel à la sportive.



Memneloum Demos a demandé le soutien de tout le monde pour être à la hauteur du défi qui l'attend. Elle s'est dit consciente de sa mission et a souligné que la bataille n'est pas encore terminée.



Le ministre de la Promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye a adressé ses encouragements à la jeune sportive, l'appelant à redoubler d'efforts.



"Nous espérons que vous allez nous faire retentir l'hymne national au niveau des jeux olympiques", a déclaré Mahamat Nassour Abdoulaye.