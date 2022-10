Tchad : la plateforme de 212 associations dénonce la manipulation d'une "minorité" par l'opposition

L'opposition tchadienne, jalouse de la réussite de la transition par le "jeune et brave" Mahamat Idriss Déby a manipulé une "minorité à s'insurger contre l'autorité de l'État", confie Mahamat Nour Haggar, coordinateur national de la plateforme de 212 associations lors d'un point-presse ce midi. Et ce, au moment où le gouvernement "s'attèle à jeter les jalons" des résolutions dialogue.



Tout en renvoyant "dos à dos" ces opposants "intolérants complexés", Mahamat Nour Haggar appelle les Tchadiens à se passer de la vengeance en dépit des différences pour construire une société de paix. Les Tchadiens doivent "travailler pour la vérité, l'égalité et la justice" pour batir un Tchad "uni, prosper et fort en valeurs humaines" conseille Mahamat Nour Haggar. La politique doit etre laissée aux politiciens. La population ne doit pas "servir de chair à canon" car les politiciens une fois au pouvoir, "tout est pour eux", rien pour les autres.