Tchad : la première promotion des sous-officiers spécialistes de l’OGEMIP en fin de formation à Koundoul

La place d’armes de l’École nationale des sous-officiers d’active de Koundoul a servi de cadre, ce mardi 9 décembre 2025, à la cérémonie marquant la fin de formation de la toute première promotion des sous-officiers d’active spécialistes de l’OGEMIP.



Un événement solennel, présidé par le chef d’État-Major de l’armée de terre, le général de corps d’armée Djontan Marcel Hoïnati, en présence du commandant adjoint des GEMIA, Habib Daoud Badradine.



Cette première cohorte compte 37 jeunes sous-officiers, formés au terme de 90 jours d’un programme intensif. Un cycle pensé pour renforcer les capacités opérationnelles de l’armée de terre face aux défis sécuritaires et environnementaux, notamment les inondations à répétition auxquelles le pays est confronté.



L’implication de l’OGEMIP dans la gestion des catastrophes récentes a donné à cette promotion une dimension particulière, renforçant la pertinence de leurs nouvelles compétences. Dans son adresse, le général Djontan Marcel Hoïnati a salué l’engagement et la discipline des recrues, rappelant la responsabilité qui les attend.



Il a déclaré que « cette formation vous permet de donner désormais le meilleur de vous-même partout où vous serez, en privilégiant l’intérêt commun », insistant sur la nécessité d’un sens élevé du devoir et d’une disponibilité permanente pour servir la nation. Les nouveaux sous-officiers, désormais prêts à intégrer les unités opérationnelles, représentent une étape importante dans le renforcement des capacités humaines et techniques de l’armée de terre.



Cette cérémonie marque non seulement la réussite d’une première promotion, mais aussi l’engagement renouvelé de l’institution militaire à moderniser ses formations face aux défis du terrain.