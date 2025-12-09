Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : la première promotion des sous-officiers spécialistes de l’OGEMIP en fin de formation à Koundoul


Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 9 Décembre 2025



Tchad : la première promotion des sous-officiers spécialistes de l’OGEMIP en fin de formation à Koundoul
La place d’armes de l’École nationale des sous-officiers d’active de Koundoul a servi de cadre, ce mardi 9 décembre 2025, à la cérémonie marquant la fin de formation de la toute première promotion des sous-officiers d’active spécialistes de l’OGEMIP.

Un événement solennel, présidé par le chef d’État-Major de l’armée de terre, le général de corps d’armée Djontan Marcel Hoïnati, en présence du commandant adjoint des GEMIA, Habib Daoud Badradine.

Cette première cohorte compte 37 jeunes sous-officiers, formés au terme de 90 jours d’un programme intensif. Un cycle pensé pour renforcer les capacités opérationnelles de l’armée de terre face aux défis sécuritaires et environnementaux, notamment les inondations à répétition auxquelles le pays est confronté.

L’implication de l’OGEMIP dans la gestion des catastrophes récentes a donné à cette promotion une dimension particulière, renforçant la pertinence de leurs nouvelles compétences. Dans son adresse, le général Djontan Marcel Hoïnati a salué l’engagement et la discipline des recrues, rappelant la responsabilité qui les attend.

Il a déclaré que « cette formation vous permet de donner désormais le meilleur de vous-même partout où vous serez, en privilégiant l’intérêt commun », insistant sur la nécessité d’un sens élevé du devoir et d’une disponibilité permanente pour servir la nation. Les nouveaux sous-officiers, désormais prêts à intégrer les unités opérationnelles, représentent une étape importante dans le renforcement des capacités humaines et techniques de l’armée de terre.

Cette cérémonie marque non seulement la réussite d’une première promotion, mais aussi l’engagement renouvelé de l’institution militaire à moderniser ses formations face aux défis du terrain.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/12/2025

Tchad : Cohabitation Pacifique et Zakat au cœur d'une Journée de Sensibilisation à Baro

Tchad : Cohabitation Pacifique et Zakat au cœur d'une Journée de Sensibilisation à Baro

L’ADAC célèbre 20 ans de régulation aérienne et dévoile la vision stratégique « REACT » L’ADAC célèbre 20 ans de régulation aérienne et dévoile la vision stratégique « REACT » 08/12/2025

Populaires

CBLT : Adoption du rapport de recrutement et inquiétudes financières lors de la session extraordinaire

08/12/2025

Tchad - Salamat : 108 vélos distribués pour renforcer la santé de proximité

08/12/2025

Tchad - Ouaddaï : Le Ministre Délégué échange avec les Conseillers Municipaux d’Abéché

08/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 06/12/2025 - Barra Lutter

Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle

Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale 04/12/2025 - AEC

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter