Tchad : la qualification du Maroc en demi-finale du Mondial célébrée à son ambassade de N'Djamena

Plusieurs invités tchadiens et ressortissants marocains ont activement pris part à ce moment de partage dans l’effervescence et la joie. Les invités ont eu droit à l’art culinaire marocain.



Ce moment de communion vise à célébrer la victoire de l’équipe nationale marocaine qui vient d’accéder pour la première fois de son histoire en demi finale.



« C’est un grand exploit parce que cela arrive pour la première dans l’histoire du monde arabe et de l’Afrique. La communauté marocaine et nos frères tchadiens ont tenu à célébrer cet événement aujourd’hui à la résidence du Royaume du Maroc. On va encore chanter et célébrer la victoire du Maroc, du Tchad et de toute l’Afrique », a déclaré l’ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja.



L'ambassadeur a exprimé toute sa gratitude au président de transition qui a préféré soutenir l’équipe nationale marocaine. « On a une grande volonté d’aller en avant. On a le droit de rêver et c’est un rêve qui devient réalité », martèle-t-il.