Tchad : la radio Brakoss de Moïssala à l'agonie.

Créée en 1996 par l'association pour la protection de l'environnement et de la nature, la Radio Brakoss de Moïssala est lancée officiellement en 2000. Elle est l'oeuvre de Tchanguiz Vataka, un Iranien arrivé au Tchad il y a des décennies.



Dès sa création, la radio Brakoss de Moïssala a contribué à l'édification des populations du département du Barh Sara et de ses environs de part ses émissions axées sur les droits de l'Homme, le développement rural et la culture, puisque qu'elle émet sur un rayon de 200 km.



Depuis le décès de son initiateur en 2014, cet outil de développement fonctionne difficilement. La radio qui fonctionnait avec une dizaine de personnes, se retrouve aujourd'hui avec quatre personnes qui travaillent sans rémunération. C'est ce qu'affirme le chargé de programme, Chelzabé Rodrigue qui dit n'avoir reçu aucun salaire, ni prime d'encouragement depuis dix mois.