Tchad : la rentrée scolaire 2025-2026 lancée à Djara

Le lancement de la rentrée scolaire a eu lieu ce mercredi à Djara, dans le département du Kanem-Est. La cérémonie a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni.



Il était accompagné d’une importante délégation composée notamment des autorités administratives, ainsi que des représentants des organisations de la société civile et des ONG. À cette occasion, quatre nouvelles salles de classe ont été inaugurées au profit des élèves de l’École de Djara.



Cette initiative est portée par Mahmoud Abakar Abdraman, cadre de la localité et président du Conseil d’administration de l’Association pour le Développement du département du Kanem-Est.