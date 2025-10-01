Tchad : la rentrée scolaire 2025-2026 lancée au Barh El Gazel

Ce 1er octobre 2025 a marqué le lancement de la rentrée scolaire 2025-2026 au Barh El Gazel par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Barh El Gazel, Abdelaziz Tchanglang Tokama.



C'était en présence du secrétaire général de l'académie de Nord-Ouest, de la communauté éducative, des partenaires à l'éducation, de la société civile, des jeunes et des femmes.



Lors de cette cérémonie, le délégué provincial de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Moussa Abakar Zene, a salué l'engagement du délégué général du gouvernement et le président du Conseil provincial pour leurs efforts en faveur de l’éducation. Il a affirmé que cette rentrée scolaire incarne une promesse de progrès, une célébration du savoir et un gage d’avenir pour notre jeunesse, et pour toute notre communauté éducative.



Moussa Abakar Zene a indiqué également que malgré ces acquis significatifs en matière d’éducation, les défis restent nombreux : déficit en infrastructures scolaires, manque criard de manuels et supports pédagogiques, surcharge des effectifs dans les salles de classe, et besoin urgent de formation continue pour les enseignants. Il a conclu en appelant tout le monde à s’impliquer pour garder le rang obtenu l’année dernière au niveau national.



Lançant officiellement la rentrée scolaire 2025-2026, le délégué général auprès de la province du Barh El Gazel, Abdelaziz Tchanglang Tokama, a tout d’abord déclaré que l’éducation nationale est le socle, la fondation sur laquelle repose le développement d’une République.



Il a rappelé le thème de cette année : « La décentralisation, un levier pour une éducation inclusive, équitable et de qualité », et a souligné également la sagesse populaire selon laquelle : « ouvrir une école, c’est fermer une prison. » Abdelaziz Tchanglang Tokama a indiqué que le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno accorde une place prépondérante à la chose éducative.



Le délégué général du gouvernement du Barh El Gazel a aussi appelé toute la communauté éducative à œuvrer et militer pour la promotion de la paix. Juste après la cérémonie du lancement, le délégué général du gouvernement du Barh El Gazel et la délégation qui l’accompagne ont visité quelques établissements scolaires pour constater l’effectivité des classes. Partout où il est passé, les élèves et les enseignants étaient présents et tout se déroulait conformément au calendrier scolaire 2025-2026.