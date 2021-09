Revue de Presse Tchad : la revue de presse de la semaine du 20 au 24 septembre 2021

Alwihda Info | Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - Yana Abdoulaye - 26 Septembre 2021



La rentrée scolaire, la conduite du dialogue national inclusif et l'organisation de la 12eme édition du concours international "Génie en Herbe OHADAé sont les sujets évoqués par les journaux de la semaine.

"Enseignants bureaucrates et fantômes, regagnez les classes !", s'exclame à sa Une La Voix. "C'est un secret de polichinelle. Une grande masse d'enseignants régulièrement recrutés pour le besoin de la cause ne sont toujours dans les salles de classe pour l'enseignement. Beaucoup se pavanent dans l'administration centrale et déconcentrée du ministère de tutelle. Et, Pahimi Padaké Albert ne veut plus entendre parler de ce phénomène malhonnête".



Le constat alarmant est fait par le premier ministre de transition, Pahimi Padaké Albert, à travers une note circulaire n°72 daté du 16 septembre 2021. Le premier ministre attire l'attention du ministre en charge de l'éducation nationale et de la promotion civique sur le phénomène. "Plus de la moitié des fonctionnaires répertoriés dans l'administration relève du ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique. Cependant, les salles de classe manquent cruellement d'enseignants, impactant ainsi négativement l'éducation et l'avenir des enfants", écrit le patron de la primature.



"L'incertitude plane sur la rentrée scolaire", ajoute N'Djamena Hebdo. "Si la rentrée administrative lancée par le ministre chargé de l'éducation nationale et de la promotion civique le 15 septembre ouvre les portes administratives des établissements, celles des classes demeurent mitigée à cause des menaces de grève des enseignants", complète N'Djamena Hebdo.



S'agissant du processus de dialogue national inclusif, "Mahamat Hassane Boulmaye recadre le Conseil militaire de transition (CMT)", annonce Abba Garde. Le fondateur du mouvement politico-militaire CCMSR, membre fondateur de l'UFDD de Mahamat Nouri, ancien membre de l'UFR de Timane Erdimi, Mahamat Hassane Boulmaye, gracié en août 2020 après avoir été condamné à la prison à vie pour insurrection armée, vit depuis sa libération au quartier Amregeubé dans le 5eme arrondissement de la ville de N'Djamena. Dans une interview accordée au journal Abba Garde, il parle du processus de réconciliation nationale, du dialogue national inclusif et de son aventure périlleuse dans la lutte armée. Sans langue de bois, il met à nu la supercherie et les errements du CMT dans ce processus. "J'ai comme l'impression que le CMT est en train de manœuvrer pour faire rentrer les politico-militaires en petits groupes. Ce sont des pratiques qui n'augurent pas la paix et la réconciliation", dit-il.



"Allons au dialogue !", s'exclame N'Djamena Hebdo. "Pendant que le CMT appelle tous les fils et filles à un dialogue national inclusif, Kaka s'acharne à creuser une fosse tout autour de N'Djamena sur les traces de son feu père, en 2008 après l'incursion des rebelles, un certain 2 février sur N'Djamena", complète N'Djamena Hebdo.



L'organisation de la 10ème édition du concours OHADA : "un pari gagné mais rien n'a été remporté comme prix", annonce l'Observateur. Pour La Voix, la deuxième édition du concours international Génie en Herbe OHADA a pris fin à N'Djamena. "Après deux années d'attentes, le Tchad vient de réussir dans un contexte sanitaire mondiale difficile, l'organisation de la 12ème édition du concours international Génie en Herbe OHADA. Sur 17 pays qui avaient annoncé leur participation, 10 ont pu venir à ce grand rendez-vous des génies, rigoureusement sélectionnés dans leurs pays respectifs pour apprendre et véhiculer le droit communautaire OHADA. C'est le Togo qui remporte le premier prix", informe La Voix.



Concours OHADA : "Le Tchad s'inscrit dans l'histoire", s'exclame N'Djamena Hebdo. "Entre la satisfaction d'organiser pour la première fois un tél événement, l'insuffisance des moyens pour assurer les séjours des hôtes et la déroute des porte-manteaux du pays devant son public, les rideaux sont tirés sur la phase finale du concours international Génie en Herbe" le samedi 18 septembre 2021.





Dans la même rubrique : < > Tchad : le secrétaire général de la mairie de N'Djamena démissionne Tchad : la revue de la presse de la semaine du 7 au 13 juin 2021 Tchad : un mois de mai bien sombre Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)