Revue de Presse Tchad : la revue de presse de la semaine du 7 au 13 mars 2022

Alwihda Info | Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - Yana Abdoulaye - 14 Mars 2022



La tuerie de Sandana, le pré-dialogue avec les politico-militaires et les activités ayant marqué la journée internationale de la femme édition 2022, sont les faits traités par les journaux de la semaine.

« Kabadi et ses larmes de crocodile », annonce l’hebdomadaire Abba Garde. Le 4 mars dernier, Haroun Kabadi et quelques membres du bureau politique national du mouvement patriotique du salut (MPS) sont allés verser des larmes de crocodile sur la tombe des victimes du génocide de Sandana. « Si nous avons pleuré, si nous avons eu cette douleur, c’est que la justice n'a pas fait son travail. Si la commission d’enquête est incapable d’aller jusqu’au bout des choses, je suis à même de faire un rapport pour remettre au président du Conseil militaire de transition. Au pire des cas, dépêcher une enquête parlementaire », déclaré Dr. Haroun Kabadi. Pour Abba Garde, la dépouille du MPS repose à Sandana.



« Les larmes de crocodile », ajoute N’Djamena Hebdo. Pour N’Djamena Hebdo, Sandana dit non au MPS. « le secrétaire général du MPS, Dr. Haroun Kabadi, à la tête d’une forte délégation, s’est rendu le samedi 5 mars 2022 à Sandana, localité victime d’un massacre le 9 février dernier. Mais l’accueil glacé de la population éplorée est un message direct et sans détour à l’endroit du Conseil militaire de transition et son gouvernement ».



« Vigilance », ajoute Le Temps. Les tueries de Sandana après les évènements meurtriers d’Abeché et avant cela Faya sont de sérieuses alertes. « En cette période où le vivre ensemble est très sérieusement mis à mal, ces événements réveillent des souvenirs cauchemardesques de l’histoire turbulente, violente et sanglante de notre pays. Avec ces drames, il est clair que le pays a besoin de justice, d’équité et que l’État se retrouve sa place. Dans un contexte aussi fragile, il est plus que jamais important de réussir ce dialogue national inclusif afin de concentrer toutes les énergies positives pour panser toutes les plaies et rétablir la confiance pour que nous puissions vivre ensemble », analyse Le Temps.



Pré-dialogue avec les politico-militaires : « Un gros caillou dans le soulier du CMT », observe Le Visionnaire. De report en report, le pré-dialogue de Doha au Qatar se tiendra le 13 mars 2022, nouvelle date arrêtée pour le face-à-face entre le gouvernement et les politico-militaires. Inéluctablement, on s’achemine vers une décrispation du brûlot que constitue ce forum spécial des hommes en armes pour ouvrir le boulevard au dialogue national inclusif, prévu le 10 mai 2022 », explique le journal.



« Doha et ses incertitudes », estime Le Pays. Le limogeage brutal du comité technique spécial (CTS) chargé de la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif à quelques jours de l’ouverture du pré-dialogue jette de sérieux doutes sur la suite de la transition.



« Doha mettra-t-il fin aux violences armés au Tchad ? », s’interroge N’Djamena Hebdo. « Le comité technique spécial relatif à la préparation de la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif a annoncé à travers un communiqué de presse le 3 mars 2022, l’ouverture du pré-dialogue avec les mouvements armés à Doha au Qatar le 13 mars prochain. Ces assises mettront-elles fin aux violences armés dans notre pays ? », s’est-il interrogé.



« Proposition pour la réussite du pré-dialogue », ajoute N’Djamena Hebdo. Le Groupe de réflexion et d’action pour l’appel du premier juin (Gra-appel du 1er juin) rappelle dans un communiqué de presse en date du 3 mars ses propositions précédemment faites et contenues dans un document rendu public le 4 février 2022, complète N’Djamena Hebdo.



« Les femmes et la transition », s’exclame l’éditorialiste de Le Visionnaire. « Du premier au 7 mars 2022, les femmes se sont retrouvées à Pala, dans le Mayo Kebbi Ouest, pour se former réfléchir et se partager les expériences, dans le cadre des activités de la Semaine nationale de la femme (SENAFET) édition 2022. Et c’est autour du thème principal « Femme tchadienne au cœur de la transition : enjeux et perspectives » que les activités de la SENAFET de cette année se sont déroulées sur l’ensemble du territoire national », rapporte Le Visionnaire.



« Un pays, deux SENAFET », s’exclame Le Pays. Alors qu’à Pala et N’Djamena, une partie des femmes tchadiennes ont célébré ce 8 mars la journée internationale de femme qui clôture la SENAFET, la ville de Sarh a assisté à une procession sinistre. Des femmes vêtues de noir ont marché puis se sont assises pour entonner des mélopées en la mémoire des victimes de Sandana, cette contrée du Mayen Chari où, un mois plutôt, une dizaine de tchadiens ont été massacrés dans un conflit. Triste illustration d’un Tchad à deux visages à la veille de l’ouverture du pré-dialogue ce 13 mars 2022 à Doha au Qatar », analyse Le Pays.





