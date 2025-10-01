Alwihda Info
TCHAD

Tchad : lancement de la rentrée scolaire 2025-2026 ce matin à Bol


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amiguè - 1 Octobre 2025



La rentrée scolaire 2025-2026 a été officiellement lancée ce mercredi matin à Bol, chef-lieu de la province du Lac.

La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province, Ndjilema Mitterand, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province en présence du délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique du Lac, Idriss Moussa Mahamat et bien d'autres personnalités.

Placée sous le thème : « La décentralisation, un levier pour une éducation inclusive, équitable et de qualité », cette cérémonie a marqué le coup d’envoi des activités pédagogiques de la nouvelle année scolaire. L’événement a mobilisé un large public, en présence des autorités administratives et locales, des enseignants, des partenaires techniques et financiers, ainsi que de nombreux parents d’élèves.

L’inspectrice pédagogique de l’enseignement primaire de Bol urbain, Mme Pallouma Née Djintebè Madjou, a exprimé sa satisfaction de voir son inspection choisie pour abriter la cérémonie officielle. Selon elle, ce choix constitue une marque de confiance et un honneur pour l’ensemble du corps enseignant de la ville.

Au nom des partenaires techniques et financiers, le chargé de l’éducation de l’UNICEF/Bol, Valérie Ngarko, a invité les parents à inscrire massivement leurs enfants à l’école. Il a rappelé que « l’éducation demeure l’arme la plus efficace pour transformer le monde », insistant sur la responsabilité collective de garantir à chaque enfant le droit à l’instruction.

Le délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac, Idriss Moussa Mahamat, a rappelé que chaque rentrée scolaire constitue « un moment d’espérance et de renouveau ». Il a insisté sur l’importance de former une jeunesse consciente et responsable, capable de relever les défis du développement du Tchad.

Dans son adresse, il a salué l’engagement des enseignants, qu’il a qualifiés « d’artisans essentiels de la réussite des élèves », et exhorté les parents à s’impliquer davantage dans le suivi scolaire de leurs enfants. « L’école, a-t-il martelé, ne peut réussir sa mission sans la complicité des familles ».

Le secrétaire général de la province du Lac, Ndjilema Mitterand, a expliqué que le choix du thème de cette rentrée scolaire illustre la volonté du gouvernement de faire de la décentralisation un moteur de l’inclusion et de l’équité éducative. Il a salué les efforts consentis par l’État et ses partenaires dans la lutte contre l’analphabétisme, et pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement, tout en reconnaissant que des défis importants demeurent, notamment en matière d’infrastructures, de formation des enseignants et de suivi pédagogique.

Il a, à cet effet, invité le corps enseignant et le personnel administratif à redoubler d’efforts, afin d’assurer le succès de l’année scolaire 2025-2026. La cérémonie s’est conclue par une visite symbolique des salles de classe, effectuée par les autorités en compagnie des élèves. Le secrétaire général provincial a ensuite déclaré officiellement ouverte l’année scolaire 2025-2026 dans la province du Lac.


