CULTURE

Tchad : lancement des activités culturelles de l’ASPROVAC/Ngama


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 24 Février 2026



Tchad : lancement des activités culturelles de l’ASPROVAC/Ngama
Relancer les activités culturelles et renforcer l’unité de la communauté Ngama : tel est l’objectif affiché par l’Association pour la Promotion et la Valorisation de la Culture Ngama (ASPROVAC/Ngama), qui vient de se doter d’un nouveau président. Mindra Honoré a été officiellement présenté aux membres de la communauté Ngama.

La cérémonie s’est déroulée au quartier Kassai, dans le 3ᵉ arrondissement de la ville de Sarh, en présence des responsables traditionnels et des ressortissants Ngama. Le chef de la communauté Ngama, Nadjialbaye Keita, a rappelé que l’association a été créée en 1998.

Sa mission principale est de promouvoir, sauvegarder et faire connaître la culture Ngama sous toutes ses formes : traditions, langue, danses et valeurs sociales. Il a invité le nouveau bureau à travailler avec sérieux et engagement pour faire face aux défis actuels. De son côté, l’ancien secrétaire général, Banane Pascal, a évoqué les années actives de l’association.

Selon lui, ASPROVAC/Ngama organisait régulièrement des manifestations culturelles et mobilisait fortement les membres de la communauté. Il a souhaité voir cette dynamique renaître. Le nouveau président, Mindra Honoré, a remercié les membres pour la confiance placée en lui.

Conscient des responsabilités qui l’attendent, il a lancé un appel à l’unité et à la collaboration. Parmi les priorités annoncées figure l’organisation de la deuxième édition du Forum Ngama, prévue à Gabian. A travers ce nouveau départ, l’association entend redonner un souffle nouveau à la promotion de la culture Ngama, et renforcer les liens entre ses fils et filles.


