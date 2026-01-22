Tchad : Afrotronix dévoile « KÖD », une plongée futuriste au cœur des traditions tchadiennes

À l’occasion de la sortie de son nouvel album « KÖD », l’artiste tchadien Afrotronix a animé, le mercredi 21 janvier 2026, une conférence de presse en ligne depuis le centre multimédia de l’espace Fest’Africa.



Un rendez-vous stratégique au cours duquel musiciens, journalistes et acteurs culturels ont découvert les contours d’un projet musical ambitieux, enraciné dans les héritages culturels du Tchad, tout en s’inscrivant dans une dynamique résolument contemporaine.



sur toutes les plateformes d’écoute depuis le 16 janvier, « KÖD » se compose de vingt-sept titres qui traduisent la démarche artistique singulière de l’artiste : fusionner les textures électroniques aux pulsations traditionnelles, tout en portant des messages identitaires forts.



Afrotronix poursuit ainsi son exploration sonore à la croisée des mondes, entre rituels ancestraux et technologies musicales du futur. Le mot « KÖD », emprunté à la langue sara, renvoie au tam-tam, instrument emblématique du sud du Tchad.



Au-delà de sa fonction musicale, cet objet culturel revêt une valeur sociale profonde. Il rythme les célébrations, accompagne les moments de recueillement, et sert parfois de canal de communication au sein des communautés. Une symbolique que l’artiste revendique pleinement dans la conception de cet album.



Au cours des échanges avec la presse, Afrotronix a souligné la portée de son choix artistique : « Je suis resté au Tchad pour enregistrer cet album, afin de montrer que notre pays n’est pas un désert culturel. Il existe ici une richesse immatérielle immense que le monde doit découvrir », a-t-il affirmé.



Avec ce nouveau projet, l’artiste consolide sa position d’ambassadeur de la culture tchadienne sur la scène internationale. « KÖD » se veut à la fois un manifeste artistique et une invitation au voyage sonore une immersion vibrante dans les traditions locales, revisitées à travers une esthétique futuriste assumée.



À travers rythmes initiatiques, textures électroniques et influences panafricaines, Afrotronix continue de tracer un chemin singulier, celui d’une Afrique musicale qui dialogue avec le monde sans renier ses racines.