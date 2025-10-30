Tchad : lancement officiel de la campagne contre la poliomyélite à Moussoro

Ce 30 octobre 2025, la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été officiellement lancée à Mourra, un village situé à 3 km de Moussoro, chef-lieu de la province du Barh El Gazel.



La cérémonie a été présidée par le secrétaire général provincial, Ahmat Issakha Issa, représentant le délégué général du gouvernement du Barh El Gazel. ‎ ‎



Etaient présents au lancement, le sous-préfet de Moussoro rural, le maire de la commune de Moussoro, le délégué provincial de Santé, les chefs des unités de défense et de sécurité, les délégués provinciaux, des représentants des Nations Unies, des ONG nationales et internationales, ainsi que les leaders religieux, traditionnels, et les représentants des jeunes, des femmes et de la société civile.



‎ ‎Le représentant du chef de village, Brahim Mahamat Hassabalah, a remercié les autorités avant d’affirmer la mobilisation totale de la population pour accueillir les agents vaccinateurs. Une troupe théâtrale a ensuite présenté un sketch sensibilisant la population sur l’importance du vaccin contre la poliomyélite. ‎ ‎



Le délégué provincial de Santé, Dr Foksia Elie, a rappelé que la poliomyélite est une maladie dangereuse et très contagieuse. Il a souligné que, bien que cette maladie ait été éradiquée dans le passé, elle refait surface accompagnée de maladies connexes comme le choléra. Il a insisté sur le vaccin comme seule solution efficace, et appelé la communauté à faire vacciner tous les enfants âgés de 0 à 59 mois.



‎ ‎Birba Paul, représentant des partenaires techniques et financiers, a quant à lui souligné la gravité de la poliomyélite, pouvant causer des paralysies irréversibles chez les jeunes enfants. Malgré les progrès mondiaux, la maladie reste une menace, nécessitant l’intensification des campagnes vaccinales. Il a assuré que chaque dose de vaccin administrée est un pas vers un monde sans poliomyélite, et que les partenaires resteront aux côtés du gouvernement tchadien dans cette lutte. ‎ ‎



Dans son discours, le secrétaire général provincial, Ahmat Issakha Issa, a rappelé que la santé demeure une priorité pour le gouvernement tchadien sous la direction du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Il a exhorté les parents, en particulier les mères, à protéger leurs enfants grâce au vaccin. Il a justifié cette campagne par la présence sur le territoire de cas de poliovirus sauvage de deux types, importés par des réfugiés venus du bassin du Lac Tchad et du Soudan, totalisant plus de vingt-quatre cas confirmés.



Il a également appelé les partenaires à poursuivre leur soutien dans cette lutte. ‎ ‎La cérémonie s’est clôturée par la vaccination symbolique de plusieurs enfants par le secrétaire général provincial, les autorités sanitaires locales et les partenaires.