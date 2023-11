Tchad : lancement officiel des activités du bureau de soutien "le Maréchal"

Le bureau de soutien "le Maréchal" exprime un soutien inébranlable au président de la transition Mahamat Idriss Deby, et se rallie à la vision d'un État unitaire fortement décentralisé. Le nom "Maréchal" est choisi en hommage au défunt président Idriss Deby Itno, soulignent les militants.



Bakhite Abdoulaye Chaïbo, président du bureau, a mis en avant la nécessité de maintenir un État unitaire fortement décentralisé pour préserver l'unité du Tchad et renforcer la cohabitation pacifique et le vivre ensemble.



Enfin, Bakhite Abdoulaye Chaïbo appelle les militants à récupérer leurs cartes d'électeur pour voter "OUI" lors du référendum à venir, une étape jugée cruciale pour l'avenir du pays.